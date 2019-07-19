У Грузії звільнили гендиректора телеканалу, на якому облаяли Путіна

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П'ятниця, 19 липня 2019, 02:10

Генеральний директор грузинського телеканалу "Руставі-2" Ніка Гварамія звільнений зі своєї посади. 

Про це з посиланням на сайт реєстру Міністерства юстиції Грузії повідомляє Радіо Свобода.

Директора телеканалу звільнили відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші, який призначив керівником телеканалу свого юриста Паата Салію.

Гварамія за кілька годин до звільнення сказав, що у нього підписаний контракт з телеканалом до 31 грудня 2020 року і що він не збирається нікуди йти. Він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін "вимагали" закрити телеканал.

Нагадаємо:

  • Телеведучий Гіоргій Габунія зробив нецензурний коментар на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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Теми: Грузія Росія


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