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В Грузии уволили гендиректора телеканала, на котором обматерили Путина

Пятница, 19 июля 2019, 02:10

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности.

Об этом со ссылкой на сайт реестра Министерства юстиции Грузии сообщает Радио Свобода.

Директора телеканала уволили сразу же после того, как владельцем телеканала снова стал бизнесмен Кибар Халваши, который назначил руководителем телеканала своего юриста Паату Салию.

Гварамия за несколько часов до увольнения сказал, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить. Он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали" закрыть телеканал.

Напомним:

  • Телеведущий Георгий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Темы: ГрузияРосcия
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