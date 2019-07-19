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ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені

П'ятниця, 19 липня 2019, 07:37
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 липня

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

"В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Широкиним.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Теми: війнаДонбас
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