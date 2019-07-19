ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені

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П'ятниця, 19 липня 2019, 07:37

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 липня

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

"В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поряд Широкиним.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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Теми: війна Донбас


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