ООС: за минувшие сутки погиб один воин, двое ранены
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 июля.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз.
"В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения",- сообщили в штабе.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил рядом Широкиним.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.