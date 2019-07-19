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ООС: за минувшие сутки погиб один воин, двое ранены

Пятница, 19 июля 2019, 07:37
ООС: за минувшие сутки погиб один воин, двое ранены

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 июля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз.

"В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения",- сообщили в штабе.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил рядом Широкиним.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Темы: войнаДонбасс
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