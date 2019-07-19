У Харкові та його передмісті підірвали банкомати
Джерело: поліція Харківської області.
У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині під Харковом підірвали два банкомати.
Деталі: Інформація про вибухи банкоматів надійшли до харківської поліції о 3:40, а до люботинської поліції – о 4:20.
По вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.
В аналогічний спосіб невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка у Люботині.
Сума викрадених грошових коштів з’ясовується.
Ніхто з громадян не постраждав.
Речові докази вилучено та направлено на експертизу.
Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.
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