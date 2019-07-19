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У Харкові та його передмісті підірвали банкомати

П'ятниця, 19 липня 2019, 10:42

Джерело: поліція Харківської області.

У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині під Харковом підірвали два банкомати.

Деталі: Інформація про вибухи банкоматів надійшли до харківської поліції о 3:40, а до люботинської поліції – о 4:20. 

По вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.

В аналогічний спосіб невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка у Люботині.

 

Сума викрадених грошових коштів з’ясовується.

 

Ніхто з громадян не постраждав.

 

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківкриміналгроші
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