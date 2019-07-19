В Харькове и его окрестностях взорвали банкоматы

Источник: полиция Харьковской области.

В ночь на 19 июля в Харькове и Люботине под Харьковом взорвали два банкомата.

Детали: Информация о взрывах банкоматов поступили в харьковскую полицию в 3:40, а к Люботинскую полицию – в 4:20.

По улице Вальтера в Харькове установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.

Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине.

Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Никто из граждан не пострадал.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.