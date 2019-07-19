Глава Єврокомісії: Не можна ігнорувати аргумент Польщі про 1,5 млн біженців з України

2084 перегляди
П'ятниця, 19 липня 2019, 10:46

Обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не може "ігнорувати" аргументи країн, які відмовляються приймати біженців з Африки та Близького Сходу, навівши в приклад заяви Польщі про нібито прибуття до країни 1,5 млн біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що треба слухати аргументи", - сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю групі європейських ЗМІ.

"Наприклад, Польща стверджує, що прийняла 1,5 мільйона українців - з країни, де протягом багатьох років триває гібридна війна, в якій люди продовжують помирати", - каже вона.

Фон дер Ляєн також зазначила, що більше не виступає за те, щоб Європейський союз став федеративною державою після того, як раніше закликала перетворити блок на "Сполучені Штати Європи".

Вона сказала, що її мрія про федералізований ЄС стала "більш зрілою і реалістичною".

"У Європейському союзі є єдність у різноманітності", - зазначила вона. "Це відрізняється від федералізму. Я думаю, що це правильний шлях".

Колишня міністр оборони Німеччини також наголосила, що з Кремлем треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти РФ.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, виправдовуючи перед ЄС відмову приймати шукачів притулку з країн Африки та Близького Сходу, заявив, що 1,5 млн українців у Польщі не зареєструвались біженцями тільки тому, що "у Польщі легко знайти роботу".

Українська сторона спростовувала ці заяви. Зокрема, посольство України в Польщі оприлюднювало заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України. 2018 року 95 громадян України отримали статус біженця у Польщі.

Читайте детальніше у статті "Біженці ви всі: як Польща і Чехія змінювали ставлення до працівників з України".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Єврокомісія Польща біженці Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Наступниця Юнкера виступила за збереження санкцій проти РФ 19 липня 2019, 08:28
У Німеччині ведуть розслідування проти міністра оборони, яка має очолити Єврокомісію 15 липня 2019, 15:27
Лідери країн ЄС не зуміли обрати голову Єврокомісії, саміт призупинили 1 липня 2019, 04:03
Усі новини
Головні новини
Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно
Усі новини
ted

Як цукор впливає на наш мозок

їжа

Літнє оздоровче харчування. Поради лікаря-дієтолога

здоров'я

5 речовин, які викликають найсильнішу залежність