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Глава Єврокомісії: Не можна ігнорувати аргумент Польщі про 1,5 млн біженців з України

П'ятниця, 19 липня 2019, 10:46

Обрана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не може "ігнорувати" аргументи країн, які відмовляються приймати біженців з Африки та Близького Сходу, навівши в приклад заяви Польщі про нібито прибуття до країни 1,5 млн біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що треба слухати аргументи", - сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю групі європейських ЗМІ.

"Наприклад, Польща стверджує, що прийняла 1,5 мільйона українців - з країни, де протягом багатьох років триває гібридна війна, в якій люди продовжують помирати", - каже вона.

Фон дер Ляєн також зазначила, що більше не виступає за те, щоб Європейський союз став федеративною державою після того, як раніше закликала перетворити блок на "Сполучені Штати Європи".

Вона сказала, що її мрія про федералізований ЄС стала "більш зрілою і реалістичною".

"У Європейському союзі є єдність у різноманітності", - зазначила вона. "Це відрізняється від федералізму. Я думаю, що це правильний шлях".

Колишня міністр оборони Німеччини також наголосила, що з Кремлем треба говорити з позиції сили і зберігати поточні санкції проти РФ.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, виправдовуючи перед ЄС відмову приймати шукачів притулку з країн Африки та Близького Сходу, заявив, що 1,5 млн українців у Польщі не зареєструвались біженцями тільки тому, що "у Польщі легко знайти роботу".

Українська сторона спростовувала ці заяви. Зокрема, посольство України в Польщі оприлюднювало заяву про "реальну кількість українських біженців", у якій ідеться, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України. 2018 року 95 громадян України отримали статус біженця у Польщі.

Читайте детальніше у статті "Біженці ви всі: як Польща і Чехія змінювали ставлення до працівників з України".

Теми: ЄврокомісіяПольщабіженціУкраїна
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