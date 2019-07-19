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Глава Еврокомиссии: Нельзя игнорировать аргумент Польши о 1,5 млн беженцев из Украины

Пятница, 19 июля 2019, 10:46

Избранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не может "игнорировать" аргументы стран, которые отказываются принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока, приведя в пример заявления Польши о якобы прибытии в страну 1,5 млн беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что надо слушать аргументы", - сказала фон дер Ляйен в интервью группе европейских СМИ.

"Например, Польша утверждает, что приняла 1,5 миллиона украинцев - из страны, где в течение многих лет продолжается гибридная война, в которой люди продолжают умирать", - говорит она.

Фон дер Ляен также отметила, что больше не выступает за то, чтобы Европейский союз стал федеративным государством после того, как ранее призвала превратить блок в "Соединенные Штаты Европы".

Она сказала, что ее мечта о федерализованном ЕС стала "более зрелой и реалистичной".

"В Европейском союзе есть единство в разнообразии", - отметила она. "Это отличается от федерализма. Я думаю, что это правильный путь".

Бывшая министр обороны Германии также отметила, что с Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против РФ.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, оправдывая перед ЕС отказ принимать искателей убежища из стран Африки и Ближнего Востока, заявил, что 1,5 млн украинцев в Польше не зарегистрировались беженцами только потому, что "в Польше легко найти работу".

Украинская сторона опровергала эти заявления. В частности, посольство Украины в Польше обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в которой говорится, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины. В 2018 году 95 граждан Украины получили статус беженца в Польше.

Читайте подробнее в статье "Беженцы вы все: как Польша и Чехия меняли отношение к работникам из Украины".

Темы: ЕврокомиссияПольшабеженцыУкраина
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