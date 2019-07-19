Зеленський показав "мобільні хатини" для військових в ООС

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року українські військові у районі проведення Операції об'єднаних сил отримають модульні житлові будинки з усіма необхідними умовами для комфортного проживання.

Про це він сказав під час презентації мобільних житлових модулів для розміщення військових в районі проведення ООС.

За його словами, усі бачили, які умови проживання в українських військових на Донбасі і тому була задача для них поліпшити житлові умови.

"Тут підготовлені мобільні хатинки для військових. Там все є - кондиціонери, пічка на зиму, окремі мобільні пральні, техніка класна,Bosch, туалети, душ. Щоб військові себе відчували нормальними людьми. Вони і є нормальні люди, мають бути і нормальні умови", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що пріоритетна задача - зупинити вогонь і закінчити війну, але разом з тим треба поліпшити умови для військових, оскільки це знадобиться і у мирних умовах. Зокрема, під час навчань.

Президент розповів, що всього для військових в ООС необхідно 200 модульних комплексів, з яких 30 вже є ,а ще 10 будуть виготовлені найближчим часом.

Зеленський висловив сподівання, що до кінця року ця задача буде вирішена.

"Що стосується на 4 чи на 6 людей (розміщення у модульному будинку - ред.), то ми ще сперечаємося. Люди, які знають армію зсередини… але я не знаю і хочу бути більш гуманним, щоб по чотири людини жило, поки що сперечаємося", - сказав глава держави.

ВІн зазначив, що для різних зон оборони модулі будуть різні, деякі треба буде закопувати у землю.

Як пояснив міністр оборони Степан Полторак, все буде залежати від того, де вони будуть знаходитися і від того контейнер буде мінятися.

"Якщо це буде місце, де є небезпека нашим військовим (перша лінія оборони - ред), вони будуть заглиблюватися у землю і трохи конструктивно будуть мінятися, щоб особовий склад не отримав ураження", - сказав міністр.

"Є інженерні засоби захисту того контейнера, яким будуть захищати особовий склад навіть проти диверсійних груп", - додав він.

Полторак розповів, що до кінця тижня модулі відправлять у зону ООС, де їх протягом місяця тестуватимуть військові, а надалі з усіма зауваженнями їх будуть виготовляти мосово.

Як зазначив Зеленський, перемовини на виготовлення модулів для військових були із західними партнерами, але вирішили підтримати вітчизняного виробника, який і буде виготовляти подібні будинки для військових.

На запитання, скільки для цього потрібно коштів, президент відповів, що "все для цього є", але конкретну суму не уточнив, зазначивши, що поки не знає остаточну ціну.

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