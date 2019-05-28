Як Зеленський з'їздив на "передок": перевірив санвузли і пострибав на ліжках

У президента Володимира Зеленського оприлюднили відео його першого відвідування позицій українських бійців у зоні ООС в н.п. Станиця Луганська та Щастя.

Під час візиту до зони ООС Зеленський спілкувався із військовими про їхні побутові умови у зоні проведення бойових дій.

Зокрема, попросив показати, де солдати вмиваються, де приймають душ, зайшов до ванної кімнати та посидів на ліжках, на яких сплять військові.

"Як колись у піонер-таборах", - прокоментував Зеленський відчуття, підстрибуючи на пружинах імпровізованого ліжка.

Також його здивувало, що у кімнаті, де сплять бійці, встановлено бойлер, а у вікнах будинку є сліди обстрілів 2015 року.

Разом з військовими Зеленський також відвідав бліндаж та ознайомився з побутовими умовами бійців на "передку".

усі фото - прес-служба президента україни

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