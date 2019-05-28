Як Зеленський з'їздив на "передок": перевірив санвузли і пострибав на ліжках
У президента Володимира Зеленського оприлюднили відео його першого відвідування позицій українських бійців у зоні ООС в н.п. Станиця Луганська та Щастя.
Під час візиту до зони ООС Зеленський спілкувався із військовими про їхні побутові умови у зоні проведення бойових дій.
Зокрема, попросив показати, де солдати вмиваються, де приймають душ, зайшов до ванної кімнати та посидів на ліжках, на яких сплять військові.
"Як колись у піонер-таборах", - прокоментував Зеленський відчуття, підстрибуючи на пружинах імпровізованого ліжка.
Також його здивувало, що у кімнаті, де сплять бійці, встановлено бойлер, а у вікнах будинку є сліди обстрілів 2015 року.
Разом з військовими Зеленський також відвідав бліндаж та ознайомився з побутовими умовами бійців на "передку".
Нагадаємо,
- 27 травня у прес-службі президента повідомили, що Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку до Луганської області, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
- Відповідно до повідомлення, президент поспілкувався з бійцями "про побутові умови, якість харчування, забезпеченні технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх поліпшити.