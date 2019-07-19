Синоптик попередила про похолодання

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П'ятниця, 19 липня 2019, 11:41

На вихідних температура повітря в Україні підвищиться, але з вівторка очікується похолодання.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

20-21 липня у південній частині, на Сході та у більшості центральних областей очікується +27+32 градуси.

На Заході та Півночі передбачається +24+29, місцями до +30 градусів.

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних, північних областях, ще у суботу дотягне в окремі райони Вінниччини та Одещини.

"У Києві в суботу очікується переважно суха погода, хіба якийсь малий зальотний дощ прискаче, буде комфортно, вдень +25+27 градусів", – зазначає Діденко.

У неділю в столиці ймовірність дощу вища, але й тепліше, до +26+29 градусів.

За словами Діденко, у понеділок синоптична ситуація суттєво не зміниться, на Півдні спека навіть посилиться.

"А ось у вівторок північний вітер знову принесе відчутне похолодання. Коли і де - у подальших прогнозах. Але правильно плануйте час, гардероб і настрій", – анонсує синоптик.

Українська правда

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Теми: погода


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