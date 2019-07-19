Синоптик предупредила о похолодании

На выходных температура воздуха в Украине повысится, но со вторника ожидается похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

20-21 июля в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27 +32 градуса.

На Западе и Севере предполагается +24 +29, местами до +30 градусов.

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, еще в субботу они возможны в отдельных районах Винницкой и Одесской области.

"В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, разве какой-то малый залетный дождь прискачет, будет комфортно, днем ​​+25 +27 градусов", - отмечает Диденко.

В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26 +29 градусов.

По словам Диденко, в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится.

"А вот во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание. Когда и где - в дальнейших прогнозах. Но правильно планируйте время, гардероб и настроение", – анонсирует синоптик.