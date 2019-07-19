ДБР перевіряє, чи допомагав Порошенко втікти до Молдови судді Чаусу

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо причетності екс-керівництва держави до організації можливого незаконного вивезення судді Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Деталі: ДБР відкрило кримінальне провадження через інформацію, поширену у ЗМІ, де зазначалося, що до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави. Наразі слідчі перевіряють ці дані.

Кваліфікація статті:

незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища (ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу України);

зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Що було раніше: 18 липня "Страна.ua" оприлюднила інтерв'ю з "високопоставленого поліцейського, близького до екс-президента" Антоном Шевцовим, який був звинувачений у держзраді і намагався виїхати до Росії.

Він розповів виданню, що особиста охорона екс-президента Петра Порошенка таємно вивезла суддю Чауса до аеропорту, де він без проходження контролю пересів на літак та полетів до Молдови.

Чому це важливо: Це вже не перша справа, яку порушує ДБР проти Петра Порошенка. Зокрема, кілька проваджень було відкрито за заявами екс-заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.

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