ДБР перевіряє, чи допомагав Порошенко втікти до Молдови судді Чаусу
Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань
Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо причетності екс-керівництва держави до організації можливого незаконного вивезення судді Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
Деталі: ДБР відкрило кримінальне провадження через інформацію, поширену у ЗМІ, де зазначалося, що до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави. Наразі слідчі перевіряють ці дані.
Кваліфікація статті:
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища (ч. 2. ст. 332 Кримінального кодексу України);
- зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Що було раніше: 18 липня "Страна.ua" оприлюднила інтерв'ю з "високопоставленого поліцейського, близького до екс-президента" Антоном Шевцовим, який був звинувачений у держзраді і намагався виїхати до Росії.
Він розповів виданню, що особиста охорона екс-президента Петра Порошенка таємно вивезла суддю Чауса до аеропорту, де він без проходження контролю пересів на літак та полетів до Молдови.
Чому це важливо: Це вже не перша справа, яку порушує ДБР проти Петра Порошенка. Зокрема, кілька проваджень було відкрито за заявами екс-заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.
Історія питання:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
- 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.
- З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
- 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
- Детективи Національного антикорупційного бюро передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.
- Захист Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного притулку у Молдові.
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