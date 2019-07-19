ГБР проверяет, помогал ли Порошенко бежать в Молдову судье Чаусу

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Пятница, 19 июля 2019, 12:28

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство о причастности экс-руководства государства к организации возможного незаконного вывоза судьи Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Детали: ГБР открыло уголовное производство из-за информации, распространенной в СМИ, где отмечалось, что к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства. Сейчас следователи проверяют эти данные.

Квалификация статьи:

  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения (ч. 2. ст. 332 Уголовного кодекса Украины);
  • злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Что было раньше: 18 июля "Страна.ua" обнародовала интервью с "высокопоставленным полицейским, близким к экс-президенту" Антоном Шевцовым, который был обвинен в госизмене и пытался сбежать в Россию.

Он рассказал, что личная охрана экс-президента Петра Порошенко тайно вывезла судью Чауса в аэропорт, где он без прохождения контроля пересел на самолет и полетел в Молдову.

Почему это важно: Это уже не первое дело, которое возбуждает ГБР против Петра Порошенко. В частности, несколько производств было открыто по заявлениям экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

История вопроса:

  • 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.
  • С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
  • Защита Чауса заявляла, что будет добиваться его политического убежища в Молдове.

Украинская правда

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Темы: ГБР Порошенко


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