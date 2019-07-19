Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У справі вбивства "Сармата" на допит викликали нардепа – поліція

П'ятниця, 19 липня 2019, 12:59

Джерело: речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі УП, нардеп Мустафа Найєм

Слідство у справі вбивства АТОвця Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова.

Ярослав Тракало: "Пономарьову сьогодні вручили повістку, його викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіції на завтра.

Стосовно 11 раніше затриманих людей досудове розслідування завершене. Наразі вони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом справа буде передана до суду".

Деталі: За даними нардепа Мустафи Найєма, Олександра Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим (БПП) можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешка.

Історія питання:

  • АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
  • 17 грудня 2018 року поліція повідомила, що затримали ймовірного замовника вбивства "Сармата".
  • У поліції говорили, що не відкидають причетність нардепа Олександра Пономарьова до вбивства Олешка.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: