У справі вбивства "Сармата" на допит викликали нардепа – поліція

Джерело: речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі УП, нардеп Мустафа Найєм

Слідство у справі вбивства АТОвця Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова.

Ярослав Тракало: "Пономарьову сьогодні вручили повістку, його викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіції на завтра.

Стосовно 11 раніше затриманих людей досудове розслідування завершене. Наразі вони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом справа буде передана до суду".

Деталі: За даними нардепа Мустафи Найєма, Олександра Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим (БПП) можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешка.

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