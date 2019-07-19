У справі вбивства "Сармата" на допит викликали нардепа – поліція

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П'ятниця, 19 липня 2019, 12:59

Джерело: речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі УП, нардеп Мустафа Найєм

Слідство у справі вбивства АТОвця Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова.

Ярослав Тракало: "Пономарьову сьогодні вручили повістку, його викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіції на завтра.

Стосовно 11 раніше затриманих людей досудове розслідування завершене. Наразі вони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом справа буде передана до суду".

Деталі: За даними нардепа Мустафи Найєма, Олександра Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим (БПП) можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешка.

Історія питання:

  • АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
  • 17 грудня 2018 року поліція повідомила, що затримали ймовірного замовника вбивства "Сармата".
  • У поліції говорили, що не відкидають причетність нардепа Олександра Пономарьова до вбивства Олешка.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП

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