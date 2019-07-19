В деле убийства "Сармата" на допрос вызвали нардепа – полиция

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Пятница, 19 июля 2019, 12:59

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии УП, нардеп Мустафа Найем

Следствие по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева.

Ярослав Тракало: "Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра.

В отношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд".

Детали: По данным нардепа Мустафы Найема, Александра Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

История вопроса:

  • АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля 2018 года.
  • 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • Ппервый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • 17 декабря 2018 года полиция заявила, что задержала вероятного заказчика убийства "Сармата".

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП

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