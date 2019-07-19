В деле убийства "Сармата" на допрос вызвали нардепа – полиция

Источник: пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии УП, нардеп Мустафа Найем

Следствие по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева.

Ярослав Тракало: "Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра.

В отношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд".

Детали: По данным нардепа Мустафы Найема, Александра Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

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