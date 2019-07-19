В деле убийства "Сармата" на допрос вызвали нардепа – полиция
Источник: пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии УП, нардеп Мустафа Найем
Следствие по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева.
Ярослав Тракало: "Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра.
В отношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд".
Детали: По данным нардепа Мустафы Найема, Александра Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.
История вопроса:
- АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля 2018 года.
- 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
- Ппервый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
- 17 декабря 2018 года полиция заявила, что задержала вероятного заказчика убийства "Сармата".
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