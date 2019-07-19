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У Порошенка вважають, що за обшуками у "Богдан Моторс" стоять 3 людини

П'ятниця, 19 липня 2019, 13:53
У Порошенка вважають, що за обшуками у Богдан Моторс стоять 3 людини

Джерело: прес-служба партії "Європейська солідарність".

Партія Порошенка "Європейська Солідарність" заявляє, що в останній день перед виборами антикорупційні органи проводять обшуки, які є "зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера".

Пряма мова: "Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до "Європейської Солідарності", ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної "картинки".

Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації".

"Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участь у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям".

Що було раніше: Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", зокрема у спортивному клубі "5 елемент".

Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", більш відомий як елітний фітнес-клуб "5-й елемент", належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є попередній президент Петро Порошенко та його соратник, нардеп Ігор Кононенко.

Історія питання:

  • У січні 2018 року волонтери повідомляли, що з50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.
  • Пізніше повідомлялось, що структури Міністерства оборони самостійно закуповують запчастини та ремонтні послугидля санітарних автомобілів "Богдан".

Українська правда
Теми: ПорошенкообшукиМедведчук
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