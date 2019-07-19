Главу РДА на Рівненщині піймали на хабарі у 300 тисяч доларів

Співробітники служби безпеки викрили на хабарі у 300 тисяч доларів голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області.

Про це 19 липня повідомляє прес-служба СБУ.

Посадовець вимагав 300 тисяч доларів від приватного підприємця за "вирішення питання про одержання ним права оренди на земельні ділянки для ведення агробізнесу".

Чиновника затримали під час передачі другого "траншу" в 100 тис. доларів у службовому автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.