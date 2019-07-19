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Главу РГА Ровенской области поймали на взятке в 300 тысяч долларов

Пятница, 19 июля 2019, 13:59

Сотрудники службы безопасности разоблачили на взятке в 300 тысяч долларов председателя одного из районных государственных администраций Ровенской области.

Об этом 19 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал 300 тысяч долларов от частного предпринимателя за "решение вопроса о получении им права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса".

 

Чиновника задержали во время передачи второго "транша" в 100 тыс. долларов в служебном автомобиле.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

 Операция проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

 

Украинская правда

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