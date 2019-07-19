СБУ викрила бойовика, який привласнював нерухомість у центрі Києва

Джерело: прес-служба СБУ

Співробітники СБУ викрили масштабний механізм із привласнення у Києві комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах бойовиків.

Пряма мова: "Група осіб з використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, що знаходиться на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці".

"Надалі незаконно відчужене нерухоме майно, яке переважно знаходиться в історичному центрі міста, реалізовувалось афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори оборудки".

Деталі: Наразі організатору схеми оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.

На незаконно відчужене майно у рамках кримінального провадження обіцяють накласти арешти, щоб потім мати змогу повернути його у комунальну власність.