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СБУ разоблачила боевика, который присваивал недвижимость в центре Киева

Пятница, 19 июля 2019, 14:21

Источник: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили масштабный механизм присвоения в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков.

Прямая речь: "Группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице".

"В дальнейшем незаконно отчужденное недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы схемы".

Детали: Сейчас организатору схемы объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УКУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

На незаконно отчужденное имущество в рамках уголовного производства обещают наложить аресты, чтобы потом иметь возможность вернуть его в коммунальную собственность.

 

Украинская правда

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Темы: СБУКиевнедвижимость
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