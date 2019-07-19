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Посадовці ЗСУ планували "згодувати" військовим 180 тонн неякісних консервів – СБУ

П'ятниця, 19 липня 2019, 15:17

Комерційна фірма поставила майже 180 тонн неякісних м'ясних консервів для Збройних сил України, після чого їх планували використати у харчуванні військових в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними відомства, для формування "Недоторканого Запасу продовольства" ЗСУ комерційна структура поставила майже 180 тонн м’ясних консервів загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень. 

Зазначається, що після встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання, для уникнення відповідальності посадові особи ЗСУ вступили у змову з підприємцем для заміни консервів на якісні. 

 
фото сбу
 
фото сбу

"У той же час непридатні для вживання консерви посадовці планували використати для харчування особового складу ЗСУ, зокрема у районі проведення операції об’єднаних сил", - заявили у СБУ.

 
фото сбу

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів причетних до протиправної діяльності.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За вчинення подібного злочину  передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 

Українська правда
Теми: СБУЗбройні силикорупція
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