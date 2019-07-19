Чиновники ВСУ планировали "скормить" военным 180 тонн некачественных консервов – СБУ

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Пятница, 19 июля 2019, 15:17

Коммерческая фирма поставила почти 180 тонн некачественных мясных консервов для Вооруженных сил Украины, после чего их планировали использовать в питании военных в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, для формирования "Неприкосновенного запаса продовольствия" ВСУ коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн гривен.

Отмечается, что после установки непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены консервов на качественные.

 
фото сбу
 
фото сбу

"В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил", - заявили в СБУ.

 
фото сбу

Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов причастных к противоправной деятельности. 

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: СБУ Вооруженные силы коррупция


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