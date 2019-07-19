У Зеленського цікавляться, чому Порошенко "захищав" президентське звання Януковича

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П'ятниця, 19 липня 2019, 15:19

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський хотів би почути мотивацію п'ятого президента країни Петра Порошенка про направлення в 2015 році в КС подання про конституційність позбавлення Віктора Януковича звання президента України.

Про це він розповів агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Як представник президента в Конституційному суді я здійснював ревізію конституційних подань від президента і знайшов дуже цікаве подання, внесене попереднім президентом Петром Порошенком, яке стосується позбавлення звання президента України президента-втікача Януковича", - каже Веніславський.

У цьому конституційному поданні Порошенко доводив, що закон, яким Янукович був позбавлений звання президента України, є неконституційним, порушує цілий ряд норм Конституції України.

Веніславський зазначив, що в Офісі президента на сьогоднішній день "збиті з пантелику, що робити з цим поданням".

"Бо якщо відкликати його, то виникне питання в зв'язку з тим, що подання так довго розглядалося, і тепер ми його відкликаємо. А підтримувати - нас звинуватять у бажанні, щоб попередній президент Янукович був відновлений у званні президента України", - пояснює він .

"Поки навіть не знаємо, що робити з цим поданням, підтримувати його або відкликати. І хотілося б, звичайно, почути мотивацію Петра Порошенка про внесення цього подання в 2015 році", - додав він.

Він зазначив, що мотивація, навіщо Порошенко його вносив та ініціював, незрозуміла ОПУ.

"Можливо, це було не стільки в інтересах Януковича, як Петро Олексійович (Порошенко) переживав про своє майбутнє", - підкреслив представник Зеленського в КС.

Нагадаємо:

  • Четвертий обраний Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію. Він переховується в Росії, президента якої - Володимира Путіна - Янукович просив про військову підтримку.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента, а 9 лютого документ спрямований на підпис п'ятому президенту України Петру Порошенку.
  • 17 червня документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України". 18 червня він набув чинності.
  • У червні 2015 року Порошенко вніс подання до Конституційного суду визнати неконституційним закон про позбавлення Януковича звання президента України.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.

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Теми: Янукович Порошенко КС Зеленський


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