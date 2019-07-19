Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского интересуются, почему Порошенко "защищал" президентское звание Януковича

Пятница, 19 июля 2019, 15:19
У Зеленского интересуются, почему Порошенко защищал президентское звание Януковича

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский хотел бы услышать мотивацию пятого президента страны Петра Порошенко о направлении в 2015 году в КС представления о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины.

Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича", – говорит Вениславский.

В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины.

Вениславский отметил, что в Офисе президента на сегодняшний день "в определенном замешательстве, что делать с этим представлением".

"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", – объясняет он.

"Пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году", – добавил он.

Он отметил, что мотивация, зачем Порошенко его вносил и инициировал ОПУ не понятна.

"Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", – подчеркнул представитель Зеленского в КС.

Напомним:

  • Четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента, а 9 февраля документ направлен на подпись пятому президенту Украины Петру Порошенко.
  • 17 июня документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 18 июня он вступил в силу.
  • В июне 2015 года Порошенко внес представление в Конституционный суд признать неконституционным закон о лишении Януковича звания президента Украины.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичПорошенкоКСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: