У Зеленского интересуются, почему Порошенко "защищал" президентское звание Януковича

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Пятница, 19 июля 2019, 15:19

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский хотел бы услышать мотивацию пятого президента страны Петра Порошенко о направлении в 2015 году в КС представления о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины.

Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича", – говорит Вениславский.

В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины.

Вениславский отметил, что в Офисе президента на сегодняшний день "в определенном замешательстве, что делать с этим представлением".

"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", – объясняет он.

"Пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году", – добавил он.

Он отметил, что мотивация, зачем Порошенко его вносил и инициировал ОПУ не понятна.

"Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", – подчеркнул представитель Зеленского в КС.

Напомним:

  • Четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента, а 9 февраля документ направлен на подпись пятому президенту Украины Петру Порошенко.
  • 17 июня документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 18 июня он вступил в силу.
  • В июне 2015 года Порошенко внес представление в Конституционный суд признать неконституционным закон о лишении Януковича звания президента Украины.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

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Темы: Янукович Порошенко КС Зеленский


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