У Зеленского интересуются, почему Порошенко "защищал" президентское звание Януковича

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский хотел бы услышать мотивацию пятого президента страны Петра Порошенко о направлении в 2015 году в КС представления о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины.

Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича", – говорит Вениславский.

В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины.

Вениславский отметил, что в Офисе президента на сегодняшний день "в определенном замешательстве, что делать с этим представлением".



"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", – объясняет он.



"Пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году", – добавил он.

Он отметил, что мотивация, зачем Порошенко его вносил и инициировал ОПУ не понятна.

"Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", – подчеркнул представитель Зеленского в КС.

Напомним: