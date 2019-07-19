США попередили про "ризик насильства" в день виборів

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П'ятниця, 19 липня 2019, 15:20

Посольство Сполучених Штатів Америки опублікувало попередження у зв’язку із парламентськими виборами в Україні у неділю, 21 липня.

Про йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Ризик насильства посилюється в періоди виборів, а напередодні попередніх виборів деякі пов'язані з виборами демонстрації призвели до насильства", - попередили у відомстві.

В американському посольстві закликали в неділю уникати натовпу та демонстрацій, очікувати більшої кількості поліції по містах та перекриття вулиць.

Також у США просять дотримуватися інструкцій правоохоронців та відстежувати оновлення у медіа та ЗМІ.

Нагадаємо: 

  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.

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Теми: США вибори Верховна Рада


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