Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США попередили про "ризик насильства" в день виборів

П'ятниця, 19 липня 2019, 15:20

Посольство Сполучених Штатів Америки опублікувало попередження у зв’язку із парламентськими виборами в Україні у неділю, 21 липня.

Про йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

"Ризик насильства посилюється в періоди виборів, а напередодні попередніх виборів деякі пов'язані з виборами демонстрації призвели до насильства", - попередили у відомстві.

В американському посольстві закликали в неділю уникати натовпу та демонстрацій, очікувати більшої кількості поліції по містах та перекриття вулиць.

Також у США просять дотримуватися інструкцій правоохоронців та відстежувати оновлення у медіа та ЗМІ.

Нагадаємо: 

  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибориВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
США
У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: