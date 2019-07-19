США предупредили о "риске насилия" в день выборов
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Пятница, 19 июля 2019, 15:20
Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с парламентскими выборами в Украине в воскресенье, 21 июля.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
"Риск насилия усиливается в периоды выборов, а накануне предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию", - предупредили в ведомстве.
В американском посольстве призвали в воскресенье избегать толпы и демонстраций, ожидать большого количества полиции в городах и перекрытия улиц.
Также в США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления в медиа и СМИ.
Напомним:
- Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.
Украинская правда
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