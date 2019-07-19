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США предупредили о "риске насилия" в день выборов

Пятница, 19 июля 2019, 15:20

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с парламентскими выборами в Украине в воскресенье, 21 июля.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

"Риск насилия усиливается в периоды выборов, а накануне предыдущих выборов некоторые связанные с выборами демонстрации привели к насилию", - предупредили в ведомстве.

В американском посольстве призвали в воскресенье избегать толпы и демонстраций, ожидать большого количества полиции в городах и перекрытия улиц.

Также в США просят следовать инструкциям правоохранителей и отслеживать обновления в медиа и СМИ.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.

Украинская правда

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Темы: СШАвиборыВерховная Рада
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