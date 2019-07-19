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"Опора" нарахувала понад 2 тисячі порушень виборчого законодавства

П'ятниця, 19 липня 2019, 15:47

Протягом травня-липня 2019 року спостерігачі "Опори" виявили 2 147 інцидентів із ознаками порушення законодавства.

Про це громадянська мережа повідомляє у проміжному звіті щодо позачергових виборів народних депутатів.

83% із інцидентів стосувалися порушення правил ведення передвиборної агітації і, як правило, не передбачають кримінальної відповідальності.

Утім 202 інциденти стосувалися підкупу виборців, порушення законодавства членами виборчих комісій – 93, зловживання адміністративними ресурсами – 44, кримінального втручання у виборчий процес (перешкоджання діяльності кандидатів і партій) – 17, порушення прав журналістів та спостерігачів – 7.

За результатами опрацювання виявлених інцидентів "Опора" направила 882 звернення до Національної поліції.

66% їх (582 випадки) стосувалася агітації без вихідних даних, 22% (196 повідомлених випадків) порушення правил агітації, в тому числі й фінансування не з виборчого фонду, 51 повідомлення щодо розміщення агітації в заборонених місцях, 27 повідомлень щодо розміщення з порушенням правил благоустрою.

Крім того, було подано 44 повідомлення про можливе вчинення злочинів: 26 повідомлень про порушення правил фінансування виборчої кампанії, 16 повідомлень про ознаки підкупу виборців, 3 повідомлення щодо розпалювання ворожнечі, 3 випадки, коли дії осіб містили ознаки перешкоджання діяльності офіційного спостерігача.

 

За даними "Опори", 93 кандидати у одномандатних виборчих округах вказали про приналежність до організацій, назви яких дублюють назви партій, що беруть участь у виборах, хоча не балотуються від них.

"Недобросовісна технологія, як правило, спрямовується проти кандидатів від партії "Слуга народу", меншою мірою – проти партії "Голос", – підсумовують спостерігачі.

Крім цього, у  24 округах балотуються кандидати, написання імен, прізвищ чи навіть по батькові яких повністю ідентичні.

З початку виборчого процесу, "Опора" виявила 1945 інцидентів із ознаками недотримання закону "Про вибори народних депутатів України" та демократичних стандартів виборів, із них 1 783 – недотримання правил ведення передвиборної агітації.

Технологію матеріального стимулювання виборців частіше застосовували самовисуванці в депутати у одномандатних округах.

На третьому місці – порушення з боку виборчих комісій, їхніх членів.

Помічено 17 випадків серйозного перешкоджання діяльності кандидатів та партій.

 

Спостерігачі "Опори" не виявили фактів тиску на виборців, але зафіксували збільшення інтенсивності "чорного піару" – зокрема, проти партій "Голос", "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Зазначається, що Нацполіція  станом на 18 липня розпочала 273 кримінальні провадження, з яких 111 – тобто 41% – стосуються грошового (62) або непрямого (49) підкупу виборців. 88 проваджень – про перешкоджання виборчому праву громадян шляхом обману.  

 

У 40 провадженнях розслідуються випадки розповсюдження неправдивої інформації про партії та кандидатів, у 34 – незаконне використання брендів партій., 14 - реєстрація кандидатів "двійників".

Також поліція розслідує випадки пошкодження агітації (39), крадіжка агітаційних матеріалів (11), інші кримінальні дії  (21)

Уже закрито 18 проваджень, 6 проваджень об’єднано, розслідування триває щодо 249 кримінальних проваджень, у 5 провадженнях було повідомлено про підозру.

Олена Рощенко, Уп

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
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