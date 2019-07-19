"Опора" насчитала более 2 тысяч нарушений избирательного законодательства

В течение мая-июля 2019 года наблюдатели "Опоры" обнаружили 2147 инцидентов с признаками нарушения законодательства.

Об этом гражданская сеть сообщает в промежуточном отчете о внеочередных выборах народных депутатов.

83% из инцидентов касались нарушения правил ведения предвыборной агитации и, как правило, не предусматривают уголовной ответственности.

Впрочем, 202 инцидента касались подкупа избирателей, нарушения законодательства членами избирательных комиссий – 93, злоупотребления административными ресурсами – 44, криминального вмешательства в избирательный процесс (препятствование деятельности кандидатов и партий) – 17, нарушение прав журналистов и наблюдателей – 7.

По результатам обработки обнаруженных инцидентов "Опора" направила 882 обращения в Национальную полицию.

66% из них (582 случая) касалась агитации без исходящих данных, 22% (196 сообщенных случаев) нарушения правил агитации, в том числе и финансирования не из избирательного фонда, 51 сообщения о размещении агитации в запрещенных местах, 27 сообщений о размещении с нарушением правил благоустройства.

Кроме того, было подано 44 сообщения о возможном совершении преступлений: 26 сообщений о нарушениях правил финансирования избирательной кампании, 16 сообщений о признаках подкупа избирателей, 3 сообщения о разжигании вражды, 3 случая, когда действия лиц содержали признаки препятствования деятельности официального наблюдателя.

По данным "Опоры", 93 кандидата в одномандатных избирательных округах указали о принадлежности к организациям, названия которых дублируют названия партий, участвующих в выборах, хотя не баллотируются от них.

"Недобросовестная технология, как правило, направляется против кандидатов от партии "Слуга народа", в меньшей степени – против партии "Голос", – заключают наблюдатели.

Кроме того, в 24 округах баллотируются кандидаты, написание имен, фамилий или даже отчество которых полностью идентичны.

С начала избирательного процесса, "Опора" обнаружила 1945 инцидентов с признаками несоблюдение закона "О выборах народных депутатов Украины" и демократических стандартов выборов, из них 1783 – несоблюдение правил ведения предвыборной агитации.

Технология материального стимулирования избирателей чаще применяли самовыдвиженцы в депутаты в одномандатных округах.

На третьем месте – нарушения со стороны избирательных комиссий, их членов.

Замечено 17 случаев серьезного препятствия деятельности кандидатов и партий/

Наблюдатели "Опоры" не выявили фактов давления на избирателей, но зафиксировали увеличение интенсивности "черного пиара" – в частности, против партий "Голос", "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".

Отмечается, что Нацполиция по состоянию на 18 июля начала 273 уголовных производства, из которых 111 – то есть 41% – касаются денежного (62) или косвенного (49) подкупа избирателей. 88 производств – о препятствовании избирательному праву граждан путем обмана.

В 40 производствах расследуются случаи распространения ложной информации о партиях и кандидатах, в 34 – незаконного использования брендов партий, 14 – регистрации кандидатов "двойников".

Также полиция расследует случаи повреждения агитации (39), кражи агитационных материалов (11), другие криминальные действия (21)

Уже закрыто 18 производств, 6 производств объединены, расследование продолжается по 249 уголовных производств, в 5 производствах было сообщено о подозрении.