Загибель співробітника АП Порошенка: стали відомі результати експертизи

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Експертизи свідчать, що смерть співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого у 2019 році настала не в результаті тілесних ушкоджень.

Пряма мова: "В межах слідства експерти провели судово-медичну та токсикологічну експертизи. Згідно з їх висновками, тілесні ушкодження, зафіксовані на тілі загиблого, мають ознаки легкого тілесного ушкодження, що спричиняє короткочасний розлад здоров’я. Ушкодження були завдані потерпілому приблизно за годину до настання його смерті та не мають причинно-наслідкового зв’язку із його смертю.

Зважаючи на те, що результати проведених експертиз не надали вичерпних відповідей на питання щодо обставин загибелі цього чоловіка, у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення додаткової токсикологічної експертизи".

Деталі: Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на 46-річного співробітника АП, тіло якого зі слідами тілесних ушкоджень 14 березня 2019 року було знайдено біля гаражів на вулиці Багговутівській.

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