Гибель сотрудника АП Порошенко: стали известны результаты экспертизы
Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений.
Прямая речь: "В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью.
Учитывая то, что результаты проведенных экспертиз не дали исчерпывающих ответов на вопрос об обстоятельствах гибели этого человека, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы".
Детали: Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП, тело которого со следами телесных повреждений 14 марта 2019 года было найдено возле гаражей на улице Баггоутовской.
История вопроса:
- Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
- У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца.
- По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
- Один из нападавших (25-летний гражданина Республики Армения) вскоре был задержан. Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).
- У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.
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