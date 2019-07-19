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Гибель сотрудника АП Порошенко: стали известны результаты экспертизы

Пятница, 19 июля 2019, 18:11
Гибель сотрудника АП Порошенко: стали известны результаты экспертизы

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений.

Прямая речь: "В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью.

Учитывая то, что результаты проведенных экспертиз не дали исчерпывающих ответов на вопрос об обстоятельствах гибели этого человека, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы".

Детали: Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП, тело которого со следами телесных повреждений 14 марта 2019 года было найдено возле гаражей на улице Баггоутовской.

История вопроса:

  • Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
  • У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца.
  • По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
  • Один из нападавших (34-летний гражданин Республики Армения) вскоре был задержан. Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).
  • У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.

Валентина Романенко, УП

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Темы: убийствопрокуратураКиев
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