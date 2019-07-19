В КС оскаржили 3 закони щодо непідконтрольного Донбасу
До Конституційного Суду надійшло подання 53 народних депутатів щодо трьох законів.
Про це йдеться у повідомленні КС на офіційному сайті суду.
Зокрема нардепи просять перевірити на відповідність Конституції:
- закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької на Луганської областей",
- закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької на Луганської областей",
- закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької на Луганської областей".
Водночас, член партії "Самопоміч" Оксана Сироїд вдень на своїй сторінці у Facebook написала про конституційне подання про "визнання неконституційними законів про особливий статусу для ОРДЛО і про амністію".
Нагадаємо:
- 4 жовтня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.
- Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.