В КС оскаржили 3 закони щодо непідконтрольного Донбасу

До Конституційного Суду надійшло подання 53 народних депутатів щодо трьох законів.

Про це йдеться у повідомленні КС на офіційному сайті суду.

Зокрема нардепи просять перевірити на відповідність Конституції:

- закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької на Луганської областей",

- закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької на Луганської областей",

- закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької на Луганської областей".

Водночас, член партії "Самопоміч" Оксана Сироїд вдень на своїй сторінці у Facebook написала про конституційне подання про "визнання неконституційними законів про особливий статусу для ОРДЛО і про амністію".

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