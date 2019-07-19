В КС обжаловали 3 закона о неподконтрольном Донбассе

654 просмотра
Пятница, 19 июля 2019, 18:35

В Конституционный Суд поступило представление 53 народных депутатов относительно трех законов.

Об этом говорится в сообщении КС на официальном сайте суда.

В частности нардепы просят проверить на соответствие Конституции:

- закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей",

- закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой на Луганской областей",

- закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей".

В то же время, член партии "Самопомощь" Оксана Сыроед днем ​​на своей странице в Facebook написала о конституционном представлении о "признании неконституционными законов об особом статуса для ОРДЛО и об амнистии".

Напомним:

  • 4 октября 2018 президент Петр Порошенко подписал закон №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Конституция Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
КС признал конституционным закон об образовании 16 июля 2019, 17:30
Зеленский хочет, чтобы предшественников не было на выборах и среди адвокатов 12 июля 2019, 14:19
КС в четверг не отменит люстрацию 4 июля 2019, 13:06
Все новости
Главные новости
Гибель сотрудника АП Порошенко: стали известны результаты экспертизы
Зеленский уволил посла в США и еще десяток дипломатов
Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей
Компании "Мотор Сичи" Богуслаева финансировали боевиков ОРДО – СБУ
Все новости
Опыт

История супругов, которые создают визитку Украины

Фото

Истории победителей рака

опрос

20 миллионов детей в мире не получило важных прививок

Поиск по сайту
Архив
Весь архів