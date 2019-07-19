В КС обжаловали 3 закона о неподконтрольном Донбассе
В Конституционный Суд поступило представление 53 народных депутатов относительно трех законов.
Об этом говорится в сообщении КС на официальном сайте суда.
В частности нардепы просят проверить на соответствие Конституции:
- закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей",
- закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой на Луганской областей",
- закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей".
В то же время, член партии "Самопомощь" Оксана Сыроед днем на своей странице в Facebook написала о конституционном представлении о "признании неконституционными законов об особом статуса для ОРДЛО и об амнистии".
Напомним:
- 4 октября 2018 президент Петр Порошенко подписал закон №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.