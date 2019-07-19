В КС обжаловали 3 закона о неподконтрольном Донбассе

В Конституционный Суд поступило представление 53 народных депутатов относительно трех законов.

Об этом говорится в сообщении КС на официальном сайте суда.

В частности нардепы просят проверить на соответствие Конституции:

- закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей",

- закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой на Луганской областей",

- закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой на Луганской областей".

В то же время, член партии "Самопомощь" Оксана Сыроед днем ​​на своей странице в Facebook написала о конституционном представлении о "признании неконституционными законов об особом статуса для ОРДЛО и об амнистии".

Напомним: