Зеленський обіцяє з новою коаліцією нового генпрокурора

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П'ятниця, 19 липня 2019, 19:27

Джерело: сайт президента

Президент Володимир Зеленський запропонує нового генерального прокурора, щойно сформується більшість у новому парламенті.

Пряма мова: "Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів".

Деталі: Зеленський повідомив про нового генпрокурора на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю.

Генпрокурор призначається і звільняється президентом за згодою Верховної Ради. Нардепи можуть висловити недовіру генпрокурору, що веде до його відставки.

З травня 2016 року посаду генпрокурора обіймає Юрій Луценко.

Українська правда

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Теми: Зеленський Луценко Генпрокуратура


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