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Зеленский обещает с новой коалицией нового генпрокурора

Пятница, 19 июля 2019, 19:27

Источник: сайт президента

Сразу после формирования большинства в новом парламенте президент Владимир Зеленский предложит нового генерального прокурора.

Прямая речь: "Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".

Детали: Зеленский сообщил о новом генпрокуроре на встрече с представителями деловых кругов Китая.

Генпрокурор назначается и увольняется президентом с согласия Верховной Рады. Нардепы могут выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку.

С мая 2016 года должность генпрокурора занимает Юрий Луценко.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЛуценкоГенпрокуратура
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