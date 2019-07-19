Поліція затримала під Радою чоловіка з гранатою

Поліція Києва затримала біля будівлі Верховної Ради чоловіка з гранатою в сумці – його розшукували за дезертирство.

Про це повідомила прес-служба поліції.

"Працівники поліції полку особливого призначення побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися", – ідеться у повідомленні.

Затриманий виявився 22-річним полтавчанином. Під час перевірки у нього виявили гранату і запал.

"(Затриманого – ред.) доставили до територіального управління поліції. З ним спілкуються слідчі. За попередніми даними встановлено, що молодик перебуває в розшуку за дизертирство", – підсумували в поліції.

Поліція не повідомляє, коли саме затримали людину з гранатою.

Ближче до півночі в цей день біля парламенту лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук провів світлове шоу, де була присутня велика кількість людей.