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Поліція затримала під Радою чоловіка з гранатою

П'ятниця, 19 липня 2019, 22:41

Поліція Києва затримала біля будівлі Верховної Ради чоловіка з гранатою в сумці – його розшукували за дезертирство.

Про це повідомила прес-служба поліції.

"Працівники поліції полку особливого призначення побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися", – ідеться у повідомленні.

Затриманий виявився 22-річним полтавчанином. Під час перевірки у нього виявили гранату і запал.

"(Затриманого – ред.) доставили до територіального управління поліції. З ним спілкуються слідчі. За попередніми даними встановлено, що молодик перебуває в розшуку за дизертирство", – підсумували в поліції.

Поліція не повідомляє, коли саме затримали людину з гранатою.

Ближче до півночі в цей день біля парламенту лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук провів світлове шоу, де була присутня велика кількість людей.

 
 
 

Українська правда
Теми: поліціяВерховна Рада
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