Поліція затримала під Радою чоловіка з гранатою
Поліція Києва затримала біля будівлі Верховної Ради чоловіка з гранатою в сумці – його розшукували за дезертирство.
Про це повідомила прес-служба поліції.
"Працівники поліції полку особливого призначення побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися", – ідеться у повідомленні.
Затриманий виявився 22-річним полтавчанином. Під час перевірки у нього виявили гранату і запал.
"(Затриманого – ред.) доставили до територіального управління поліції. З ним спілкуються слідчі. За попередніми даними встановлено, що молодик перебуває в розшуку за дизертирство", – підсумували в поліції.
Поліція не повідомляє, коли саме затримали людину з гранатою.
Ближче до півночі в цей день біля парламенту лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук провів світлове шоу, де була присутня велика кількість людей.