Полиция задержала под Радой мужчину с гранатой
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Пятница, 19 июля 2019, 22:41
Полиция Киева задержала у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке – его разыскивали за дезертирство.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
"Сотрудники полиции полка особого назначения увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться", - пишет пресс служба.
Задержанный оказался 22-летним полтавчанином. Во время проверки у него обнаружили гранату и запал.
"(Задержанного - ред.) доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство", - подытожили в полиции.
Украинская правда
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