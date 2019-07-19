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Полиция задержала под Радой мужчину с гранатой

Пятница, 19 июля 2019, 22:41

Полиция Киева задержала у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке – его разыскивали за дезертирство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Сотрудники полиции полка особого назначения увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться", - пишет пресс служба.

Задержанный оказался 22-летним полтавчанином. Во время проверки у него обнаружили гранату и запал.

"(Задержанного - ред.) доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство", - подытожили в полиции.

Полиция не сообщает, в какое время задержали человека с гранатой.

Ближе к полуночи в этот день возле парламента лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук провел световое шоу, где присутствовало большое количество людей.

 
 
 

Украинская правда

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Темы: полицияВерховная Рада
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