Полиция задержала под Радой мужчину с гранатой

Полиция Киева задержала у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке – его разыскивали за дезертирство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Сотрудники полиции полка особого назначения увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться", - пишет пресс служба.

Задержанный оказался 22-летним полтавчанином. Во время проверки у него обнаружили гранату и запал.

"(Задержанного - ред.) доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство", - подытожили в полиции.