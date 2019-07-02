У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію

Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести.

Про це пише DW.

Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради, сказала Лем в інтерв'ю.

Раніше прем'єр-міністр особисто вибачилася перед активістами за протиріччя в законопроекті і підкреслила, що уряд не буде продовжувати його обговорення, ттож він автоматично буде знятий з порядку денного в липні 2020 року.

Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю через підозри в упередженості суддів і широке застосування тортур і страти.

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