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У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію

Вівторок, 2 липня 2019, 04:11

Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести.

Про це пише DW.

Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради, сказала Лем в інтерв'ю.

Раніше прем'єр-міністр особисто вибачилася перед активістами за протиріччя в законопроекті і підкреслила, що уряд не буде продовжувати його обговорення, ттож він автоматично буде знятий з порядку денного в липні 2020 року.

Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю через підозри в упередженості суддів і широке застосування тортур і страти.

Нагадаємо:

  • Висунення законопроекту урядом Гонконгу викликало низку протестів з вимогою відмовитися від нього. Протестуючі прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
  • Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, внаслідок зіткнень троє осіб опинились у важкому стані.
  • Крім того, серед вимог демонстрантів була відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від назви протесту "бунтом", звільнення заарештованих.

Теми: Китайакції
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