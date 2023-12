В Гонконге протестующие прорвались в парламент

Протестующие в Гонконге прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что протестующие разбили стеклянные двери металлической тележкой и открыли тяжелые ворота внутри здания.

11:30 pm, protesters still occupying the main legislative chamber inside the Legislative Council building of Hong Kong. Some argue to stay, others argue to leave. The fact that I’m writing this tweet from inside this room is surreal. #hongkong pic.twitter.com/TcQ4qJj0S0