В Гонконге протестующие прорвались в парламент

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Понедельник, 1 июля 2019, 18:56

Протестующие в Гонконге прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что протестующие разбили стеклянные двери металлической тележкой и открыли тяжелые ворота внутри здания.

По данным издания, вооруженные дорожными знаками и металлическими трубами протестующие срывают со стен картины, пишут на стенах граффити.

Как сообщает The Guardian, среди требований демонстрантов – 

- отказ от принятия законопроекта об экстрадиции;

- отставка главы администрации Гонконга Керри Лем;

- расследовать и найти ответственных за приказ применить оружие против демонстрантов;

- официально отказаться от именования протеста "бунтом";

- освободить арестованных демонстрантов.

Акция протеста в понедельник приурочена к годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю. Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.

 

Отмечается, что в ходе столкновений 1 июля полиция применила перечный газ и дубинки, у обеих сторон есть пострадавшие.

Также сообщается, что правительство согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта, но протесты все равно продолжаются.

Напомним:

  • Гонконг - бывшая британская колония, которая с 1997 года оказалась под управлением Китая.
  • Несмотря на то что Китай гарантирует Гонконгу определенный уровень автономии, в годовщину передачи Гонконга под китайское управление проходят массовые демонстрации.

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Темы: Китай акции


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