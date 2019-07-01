В Гонконге протестующие прорвались в парламент

Протестующие в Гонконге прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что протестующие разбили стеклянные двери металлической тележкой и открыли тяжелые ворота внутри здания.

11:30 pm, protesters still occupying the main legislative chamber inside the Legislative Council building of Hong Kong. Some argue to stay, others argue to leave. The fact that I’m writing this tweet from inside this room is surreal. #hongkong pic.twitter.com/TcQ4qJj0S0 — Matt Rivers (@MattRiversCNN) 1 липня 2019 р.

По данным издания, вооруженные дорожными знаками и металлическими трубами протестующие срывают со стен картины, пишут на стенах граффити.

Как сообщает The Guardian, среди требований демонстрантов –

- отказ от принятия законопроекта об экстрадиции;

- отставка главы администрации Гонконга Керри Лем;

- расследовать и найти ответственных за приказ применить оружие против демонстрантов;

- официально отказаться от именования протеста "бунтом";

- освободить арестованных демонстрантов.

Акция протеста в понедельник приурочена к годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю. Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.

Отмечается, что в ходе столкновений 1 июля полиция применила перечный газ и дубинки, у обеих сторон есть пострадавшие.

Также сообщается, что правительство согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта, но протесты все равно продолжаются.

Напомним: