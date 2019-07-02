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На Київ насувається гроза

Вівторок, 2 липня 2019, 10:57
На Київ насувається гроза

У Києві у вівторок очікується гроза та шквали.

Про це попереджає сайт КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Сьогодні, 2 липня, до кінця доби в столиці очікується гроза та короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с", - йдеться в повідомленні.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Також рекомендується дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру: закрити вікна будинків; надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Разом з тим, прес-служба ДСНС попереджає, що вдень 2 липня в Україні, крім півдня, очікуються грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с.

Нагадаємо:

  • 27 червня у Києві пройшла гроза з сильним вітром і зливою. Через негоду у Києві постраждало двоє людей, іще одна особа загинула у місті Буча на Київщині.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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