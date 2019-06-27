Через негоду на Київщині одна людина загинула, двоє поранені

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Четвер, 27 червня 2019, 17:10

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що через негоду у Києві постраждало дві людини і ще одна особа загинула у місті Буча на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов у вигляді грози, зливи та шквалів швидкістю 25-28 м/c, сталося повалення дерев та конструкцій будівель у деяких областях України. 

За даними ДСНС, у столиці рятувальники 15 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів, 4 рази для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів з проїжджих частин. Всього станом на 15:30, столичні рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації подій.

 
фото ДСНС

"Попередньо, через негоду у Києві постраждало 2 особи. У свою чергу, на Київщині внаслідок падіння дерева у м. Буча загинула одна особа", - повідомляють у ДСНС.

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

Крім того повідомляється, що на Івано-Франківщині, станом на 15:00, відбулося повалення близько 160 дерев та пошкоджено покрівлі 11 будівель. 

За даними рятувальників, жертв та постраждалих на території області немає. До ліквідації залучено 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.

Нагадаємо:

  • У столиці 27 червня пройшла гроза з сильним вітром і зливою. У результаті негоди у місті попадали дерева, місцеві жителі повідомляли, що в повітрі літали відірвані гілки дерев, а з вікон зривало москітні сітки. 

Українська правда

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Теми: ДСНС Київ погода


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