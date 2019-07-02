Стало відомо, що вибухнуло на дитмайданчику на Дніпропетровщині

Причиною травмування дітей у селі Пашена Балка на Дніропетровщині в понеділок став вибух гранати для підствольного гранатомету ВОГ-25п.

Про це повідомила в Facebook речниця обласної поліції Ганна Старчевська з посиланням на попередній висновок вибухотехніка, який здійснював огляд місця події.

Разом з тим, Радіо Свобода з посиланням на Старчевську повідомляє, що, за попередніми даними правоохоронців, які вже поспілкувались із контактними постраждалими в лікарні, діти знайшли гранату на смітнику.

Кримінальне провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) та статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо: