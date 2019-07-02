Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, що вибухнуло на дитмайданчику на Дніпропетровщині

Вівторок, 2 липня 2019, 11:24
Стало відомо, що вибухнуло на дитмайданчику на Дніпропетровщині
Фото поліції

Причиною травмування дітей у селі Пашена Балка на Дніропетровщині в понеділок став вибух гранати для підствольного гранатомету ВОГ-25п.

Про це повідомила в Facebook речниця обласної поліції Ганна Старчевська з посиланням на попередній висновок вибухотехніка, який здійснював огляд місця події.  

Разом з тим, Радіо Свобода з посиланням на Старчевську повідомляє, що, за попередніми даними правоохоронців, які вже поспілкувались із контактними постраждалими в лікарні, діти знайшли гранату на смітнику.

Кримінальне провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) та статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо:

  • У понеділок на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області вибухнув невідомий предмет. Спочатку повідомлялося, що шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.
  • У вівторок стало відомо, що постраждало 5 дітей. Двох із них прооперували, ще двох оперують.

Українська правда
Теми: вибухДніпропетровська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибух
Росіяни вдарили по центру Миколаєва: є загиблі
У Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
В Одесі прогриміли потужні вибухи – ЗМІ
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: