Стало відомо, що вибухнуло на дитмайданчику на Дніпропетровщині
Причиною травмування дітей у селі Пашена Балка на Дніропетровщині в понеділок став вибух гранати для підствольного гранатомету ВОГ-25п.
Про це повідомила в Facebook речниця обласної поліції Ганна Старчевська з посиланням на попередній висновок вибухотехніка, який здійснював огляд місця події.
Разом з тим, Радіо Свобода з посиланням на Старчевську повідомляє, що, за попередніми даними правоохоронців, які вже поспілкувались із контактними постраждалими в лікарні, діти знайшли гранату на смітнику.
Кримінальне провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) та статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
Нагадаємо:
- У понеділок на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району Дніпропетровської області вибухнув невідомий предмет. Спочатку повідомлялося, що шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.
- У вівторок стало відомо, що постраждало 5 дітей. Двох із них прооперували, ще двох оперують.
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