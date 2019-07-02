Бойовики обстріляли авто волонтерів на Донбасі, поранено двох медиків

Бойовики обстріляли автомобіль волонтерів, який рухався по дорозі Мар'їнка-Красногорівка, внаслідок чого двоє осіб отримали кульові поранення.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

Зазначається, що Мар’їнського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні м. Курахове про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам 42 та 32 років.

"З їх слів кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар’їнка та м. Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі потерпілі знаходяться у військовому госпіталі міста Покровськ, а поліцейські встановлюють всі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодекс України (Терористичний акт).

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