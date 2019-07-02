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Бойовики обстріляли авто волонтерів на Донбасі, поранено двох медиків

Вівторок, 2 липня 2019, 11:37
Бойовики обстріляли авто волонтерів на Донбасі, поранено двох медиків

Бойовики обстріляли автомобіль волонтерів, який рухався по дорозі Мар'їнка-Красногорівка, внаслідок чого двоє осіб отримали кульові поранення.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

Зазначається, що Мар’їнського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні м. Курахове про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам 42 та 32 років.

"З їх слів кульові поранення вони отримали під час снайперського обстрілу, рухаючись на автомобілі по автодорозі між м. Мар’їнка та м. Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі потерпілі знаходяться у військовому госпіталі міста Покровськ, а поліцейські встановлюють всі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодекс України (Терористичний акт).

Нагадаємо:

  • У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
  • В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.
  • Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.
  • Згодом стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

Українська правда

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Теми: Донбасполіціяобстріл
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