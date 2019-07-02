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Спека в Україні спаде

Вівторок, 2 липня 2019, 11:46

Найближчої доби з півночі Європи в Україні переміститься більш прохолодна повітряна маса, температурний фон майже всюди стане нижче, особливо в північно-західній частині.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У південній частині, Карпатах, вночі і в східних областях короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у західних, північних та Вінницькій області вночі 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві в середу – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 3 липня найвища температура вдень була +33,1 в 1938 році, найнижча вночі +9 в 1892 році.

4 липня – без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні 15-20°; вдень 20-25°, на Закарпатті, південній та східній частині 26-30°.

У Києві – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

2 липня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 20-25°, в Дніпрі в межах Києва 23°.

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Теми: погода
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