Зеленський знову просить Раду звільнити Луценка й замінити Клімкіна

Президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генпрокурора Юрія Луценка та призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка.

Як повідомляє у вівторок сайт президента.

Зазначається, що Зеленський просить ВР невідкладно розглянути подання про звільнення Луценка, а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на неї Пристайка.

Вказані подання Зеленський вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

"З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання", – йдеться в листі до парламенту від 1 липня.

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