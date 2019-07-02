Зеленський знову просить Раду звільнити Луценка й замінити Клімкіна

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Вівторок, 2 липня 2019, 12:00

Президент Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генпрокурора Юрія Луценка та призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка.

Як повідомляє у вівторок сайт президента.

Зазначається, що Зеленський просить ВР невідкладно розглянути подання про звільнення Луценка, а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на неї Пристайка.

Вказані подання Зеленський вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

"З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання", – йдеться в листі до парламенту від 1 липня.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.
  • Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін пропонував парламенту розглянути подання про звільнення Луценка без розгляду цього питання на комітеті, проте подання досі не розглянули у ВР.
  • Комітет Верховної ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання про звільнення з посади міністра закордонних справа Павла Клімкіна і призначення на неї Вадима Пристайка.

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада Луценко Клімкін


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