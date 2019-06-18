Подання Зеленського про відставку Луценка: у Раді кажуть, є серйозний недолік
Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що у поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення генпрокурора Юрія Луценка немає жодної з підстав, яка дозволяє відправити його у відставку.
Про це він сказав під час погоджувальної ради у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, у підкомітеті, який розглядає (подання щодо генпрокурора - ред), багато дискусій.
"Він (підкомітет - ред.) категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається на дві норми, котрі є в статті 42 закону про Генеральну прокуратуру, який ми приймали разом з нашими партнерами", - сказав Кожем'якін.
Зазначається, що голова комітету пояснив, що закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) або Вищої ради прокурорів, а також у разі заборгованості за аліментами.
"Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (до порядку денного комітету - ред), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація", - заявив Кожем'якін.
Повідомляється, що він запропонував, щоб парламент розглянув подання про згоду на звільнення Луценка без розгляду цього питання в комітеті.
За даними видання, голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що в питанні відставки генпрокурора політична доцільність превалює над юридичним обґрунтуванням.
"Закон визначає виключний перелік обставин (для відставки генпрокурора - ред). Жодної з цих обставин у поданні не наведено... Я розумію професійних людей у комітеті. Вони справді в патовій ситуації, тому що жодної з цих норм не названо", - сказав спікер.
За його словами, комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.
Нагадаємо:
- 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.
- Раніше у команді Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
- Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
- Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
- Луценко заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.
- У четвер, 6 червня, парламент провалив звільнення міністрів оборони Степана Полторака, закордонних справ Павла Клімкіна та голови СБУ Василя Грицака.