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Подання Зеленського про відставку Луценка: у Раді кажуть, є серйозний недолік

Вівторок, 18 червня 2019, 14:10

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив, що у поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення генпрокурора Юрія Луценка немає жодної з підстав, яка дозволяє відправити його у відставку.

Про це він сказав під час погоджувальної ради у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у підкомітеті, який розглядає (подання щодо генпрокурора - ред), багато дискусій.

"Він (підкомітет - ред.) категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається на дві норми, котрі є в статті 42 закону про Генеральну прокуратуру, який ми приймали разом з нашими партнерами", - сказав Кожем'якін.

Зазначається, що голова комітету пояснив, що закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) або Вищої ради прокурорів, а також у разі заборгованості за аліментами.

"Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (до порядку денного комітету - ред), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація", - заявив Кожем'якін.

Повідомляється, що він запропонував, щоб парламент розглянув подання про згоду на звільнення Луценка без розгляду цього питання в комітеті.

За даними видання, голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що в питанні відставки генпрокурора політична доцільність превалює над юридичним обґрунтуванням.

"Закон визначає виключний перелік обставин (для відставки генпрокурора - ред). Жодної з цих обставин у поданні не наведено... Я розумію професійних людей у комітеті. Вони справді в патовій ситуації, тому що жодної з цих норм не названо", - сказав спікер.

За його словами, комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.

Нагадаємо:

  • 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.
  • Раніше у команді Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Луценко заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • У четвер, 6 червня, парламент провалив звільнення міністрів оборони Степана Полторака, закордонних справ Павла Клімкіна та голови СБУ Василя Грицака.

Теми: Верховна РадаГенпрокуратураЛуценковідставка
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