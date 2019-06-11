Зеленський вносить подання про звільнення Луценка

Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це під час брифінгу у вівторок заявив заступника глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

"Те про що давно говорив глава держави. Внесено подання, підписане подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка", - сказав він.

"Є юридична позиція, яка пов’язана з тим, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру, про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру говорять, що генпрокурором може бути лише людина, яка має юридичну освіту. Ця людина здійснює процесуальні функції, тому відповідно вона повинна мати як юридичну освіту так і відповідний досвід у сфері права", - пояснив Рябошапка.

Він наголосив, що Луценко такого досвіду не має.

Подання уже отримано Верховною Радою.

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