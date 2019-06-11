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Зеленський вносить подання про звільнення Луценка

Вівторок, 11 червня 2019, 15:23
Зеленський вносить подання про звільнення Луценка

Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це під час брифінгу у вівторок заявив заступника глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

"Те про що давно говорив глава держави. Внесено подання, підписане подання на звільнення генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка", - сказав він.

"Є юридична позиція, яка пов’язана з тим, незважаючи на зміни до закону про прокуратуру, про те, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру говорять, що генпрокурором може бути лише людина, яка має юридичну освіту. Ця людина здійснює процесуальні функції, тому відповідно вона повинна мати як юридичну освіту так і відповідний досвід у сфері права", - пояснив Рябошапка.

Він наголосив, що Луценко такого досвіду не має.

Подання уже отримано Верховною Радою.

Нагадаємо:

  • Раніше у команді переможця Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Луценко заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • У четвер, 6 червня, парламент провалив звільнення міністрів оборони Степана Полторака, закордонних справ Павла Клімкіна та голови СБУ Василя Грицака.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЛуценко
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