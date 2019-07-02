Гройсман збирається стати прем'єром при новій Раді

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Вівторок, 2 липня 2019, 12:06

Прем'єр-міністр лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на  посаду очільника Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.

Про це він сказав  журналістам в ході робочого візиту в Полтавську область у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас сьогодні є результати, але для мене це є недостатнім, я хотів би зробити більше. Тому і в парламенті, і, можливо, в майбутньому в уряді, я буду претендувати на посаду прем'єр-міністра, коли наша сила отримає мандат довіри від людей і ми увійдемо в парламент", - розповів прем'єр.

"Ми будемо думати, в яких конфігураціях можемо працювати далі. Мої пріоритети залишаються незмінними", - додав Гройсман

За його словами, він є "соціальним прем'єром".

Нагадаємо:

  • Згідно з  результатами роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, партію" "Українська стратегія Гройсмана" готові підтримати 1,6% українців, які визначилися з вибором і будуть голосувати.
  • Щоб потрапити до верховної ради необхідно подолати 5% бар'єр.
  • Дострокові парламентські вибори пройдуть 21 липня.

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Теми: Гройсман прем'єр Верховна Рада вибори


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