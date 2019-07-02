Гройсман збирається стати прем'єром при новій Раді
Прем'єр-міністр лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.
Про це він сказав журналістам в ході робочого візиту в Полтавську область у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас сьогодні є результати, але для мене це є недостатнім, я хотів би зробити більше. Тому і в парламенті, і, можливо, в майбутньому в уряді, я буду претендувати на посаду прем'єр-міністра, коли наша сила отримає мандат довіри від людей і ми увійдемо в парламент", - розповів прем'єр.
"Ми будемо думати, в яких конфігураціях можемо працювати далі. Мої пріоритети залишаються незмінними", - додав Гройсман
За його словами, він є "соціальним прем'єром".
Нагадаємо:
- Згідно з результатами роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, партію" "Українська стратегія Гройсмана" готові підтримати 1,6% українців, які визначилися з вибором і будуть голосувати.
- Щоб потрапити до верховної ради необхідно подолати 5% бар'єр.
- Дострокові парламентські вибори пройдуть 21 липня.