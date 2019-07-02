Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман збирається стати прем'єром при новій Раді

Вівторок, 2 липня 2019, 12:06

Прем'єр-міністр лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на  посаду очільника Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.

Про це він сказав  журналістам в ході робочого візиту в Полтавську область у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас сьогодні є результати, але для мене це є недостатнім, я хотів би зробити більше. Тому і в парламенті, і, можливо, в майбутньому в уряді, я буду претендувати на посаду прем'єр-міністра, коли наша сила отримає мандат довіри від людей і ми увійдемо в парламент", - розповів прем'єр.

"Ми будемо думати, в яких конфігураціях можемо працювати далі. Мої пріоритети залишаються незмінними", - додав Гройсман

За його словами, він є "соціальним прем'єром".

Нагадаємо:

  • Згідно з  результатами роллінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, партію" "Українська стратегія Гройсмана" готові підтримати 1,6% українців, які визначилися з вибором і будуть голосувати.
  • Щоб потрапити до верховної ради необхідно подолати 5% бар'єр.
  • Дострокові парламентські вибори пройдуть 21 липня.

Теми: Гройсманпрем'єрВерховна Радавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: