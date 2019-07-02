У "Голосі" заявили про напад на волонтерів і розгром коворкінгу у Львові
У партії "Голос" стверджують, що у Львові невідомі напали на волонтерів, які були у футболках і кепках з емблемою політсили та розгромили коворкінг.
Про це партія повідомила у Facebook
"Вчора близько 20:00 біля зупинки "Шувар" на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках "Голосу": лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою", - йдеться у повідомленні прес-служби.
За словами кандидата в нардепи від "Голосу" Наталі Піпи, опоненти намагаються залякати представників партії.
Також повідомляється, що в ніч на 2 липня стався напад і на львівський Коворкінг Змін партії "Голос".
"Зіпсували оформлення нашого місця зустрічей із волонтерами на вул. Друкарській. Віддерли та обмалювали літери зі щита та зламали емблему "Голосу". Також намагались відчепити банер", — розповіла координаторка коворкінгу у Львові Анна Филистин.
Зазначається, що на камерах відеоспостереження видно, як троє молодиків зі спорядженням цілеспрямовано прийшли розтрощити місце зустрічі волонтерів.
Повідомляється, що працівники Коворкінгу у смт Пустомити Львівської області неодноразово отримували погрози на окрузі, по якому балотується Богдан Дубневич.
У Голосі" впевнені, що це передвиборча провокація.
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Нагадаємо:
- Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
- Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
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