У "Голосі" заявили про напад на волонтерів і розгром коворкінгу у Львові

14218 переглядів
Вівторок, 2 липня 2019, 16:50

У партії "Голос" стверджують, що у Львові невідомі напали на волонтерів, які були у футболках і кепках з емблемою політсили та розгромили коворкінг.

Про це партія повідомила у Facebook

"Вчора близько 20:00 біля зупинки "Шувар" на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках "Голосу": лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами кандидата в нардепи від "Голосу" Наталі Піпи, опоненти намагаються залякати представників партії.

Також повідомляється, що в ніч на 2 липня стався напад і на львівський Коворкінг Змін партії "Голос".

"Зіпсували оформлення нашого місця зустрічей із волонтерами на вул. Друкарській. Віддерли та обмалювали літери зі щита та зламали емблему "Голосу". Також намагались відчепити банер", — розповіла координаторка коворкінгу у Львові Анна Филистин.

 
фото з сайту партії "Голос"

Зазначається, що на камерах відеоспостереження видно, як троє молодиків зі спорядженням цілеспрямовано прийшли розтрощити місце зустрічі волонтерів.

Повідомляється, що працівники Коворкінгу у смт Пустомити Львівської області неодноразово отримували погрози на окрузі, по якому балотується Богдан Дубневич.

У Голосі" впевнені, що це  передвиборча провокація.

Читайте також: Голова партії "Голос" Юлія Клименко: Наші можливості – це мінімум 10%, максимум 24%

Нагадаємо:

  • Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
  • Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Голос Львів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вакарчук присоромив Тимошенко за прогули в Раді 2 липня 2019, 15:07
"Голос" розкрив подробиці про своїх мажоритарників 2 липня 2019, 13:24
Парламентська коаліція може складатися зі "Слуги народу" та "Голосу"? 2 липня 2019, 09:00
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

їжа

Рисові хлібці: калорійність, користь і шкода