У "Голосі" заявили про напад на волонтерів і розгром коворкінгу у Львові

У партії "Голос" стверджують, що у Львові невідомі напали на волонтерів, які були у футболках і кепках з емблемою політсили та розгромили коворкінг.

Про це партія повідомила у Facebook

"Вчора близько 20:00 біля зупинки "Шувар" на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках "Голосу": лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами кандидата в нардепи від "Голосу" Наталі Піпи, опоненти намагаються залякати представників партії.

Також повідомляється, що в ніч на 2 липня стався напад і на львівський Коворкінг Змін партії "Голос".

"Зіпсували оформлення нашого місця зустрічей із волонтерами на вул. Друкарській. Віддерли та обмалювали літери зі щита та зламали емблему "Голосу". Також намагались відчепити банер", — розповіла координаторка коворкінгу у Львові Анна Филистин.

фото партії "Голос"

Зазначається, що на камерах відеоспостереження видно, як троє молодиків зі спорядженням цілеспрямовано прийшли розтрощити місце зустрічі волонтерів.

Повідомляється, що працівники Коворкінгу у смт Пустомити Львівської області неодноразово отримували погрози на окрузі, по якому балотується Богдан Дубневич.

У Голосі" впевнені, що це передвиборча провокація.

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