Вакарчук заявив про створення партії і похід у Раду

Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.

Про це він заявив у четвер у Києві.

"Ми партія "Голос" йдемо в парламент, щоб знищити стару політику і творити політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни", - заявив він.

За його словами, "стара політика - це сліпа віра в президента", але "нового прізвища у кабінеті на Банковій недостатньо".

Серед членів своєї команди Вакарчук представив:

Юлію Клименко (екс-заступниця міністра економіки),

Ярослава Юрчишина (колишній виконавчий директор української філії Transparency International),

Юрія Соколова (кардіолог і академік),

Андрія Шараскіна (кіборг із позивним "Богема"),

Соломію Бобровську, (громадська активістка, волонтерка, в.о. глави Одеської ОДА у 2016-2017 роках).

Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.

Співак також озвучив основні пріоритети "нової політики" анонсованої партії: інтереси громадян України – понад усе; екзистенційний вибір України – Європа; один закон для всіх; вільна економіка без олігархів; влада підзвітна громадянам України.

Поки Вакарчук обіймається на сцені з молоддю, лунає запис пісні "Скільки нас". Перший виступ під фонограму))))) pic.twitter.com/Hgp6yVBRwy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 16 травня 2019 р.

У музиканта уже створили сторінки партії у соцмережах: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber, YouTube.

На презентацію Вакарчука зібралося кілька сотень людей.

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