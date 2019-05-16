Вакарчук заявив про створення партії і похід у Раду

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Четвер, 16 травня 2019, 11:18

Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.

Про це він заявив у четвер у Києві.

"Ми партія "Голос" йдемо в парламент, щоб знищити стару політику і творити політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни", - заявив він.

За його словами, "стара політика - це сліпа віра в президента", але "нового прізвища у кабінеті на Банковій недостатньо".

Серед членів своєї команди Вакарчук представив:

  • Юлію Клименко (екс-заступниця міністра економіки),
  • Ярослава Юрчишина (колишній виконавчий директор української філії Transparency International), 
  • Юрія Соколова (кардіолог і академік), 
  • Андрія Шараскіна (кіборг із позивним "Богема"), 
  • Соломію Бобровську, (громадська активістка, волонтерка, в.о. глави Одеської ОДА у 2016-2017 роках).

Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.

Співак також озвучив основні пріоритети "нової політики" анонсованої партії: інтереси громадян України – понад усе; екзистенційний вибір України – Європа; один закон для всіх; вільна економіка без олігархів; влада підзвітна громадянам України.

У музиканта уже створили сторінки партії у соцмережах: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber, YouTube.

На презентацію Вакарчука зібралося кілька сотень людей.

Читайте також: "Святослав Вакарчук: Я ніколи не заявляв, що збираюся йти на президентські вибори. Я нікому нічого не обіцяв"

Нагадаємо:

  • Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запропонував провести концерт на території Національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ, у День Києва 26 травня.
  • Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.
  • У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.

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Теми: Вакарчук партії Верховна Рада вибори


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